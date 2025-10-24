Інформація щодо ціни CoinBuck (BUCK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,15% Зміна ціни (1 дн.) +4,68% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,79% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,79%

Актуальна ціна CoinBuck (BUCK) становить --. За останні 24 години BUCK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BUCK становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BUCK змінився на +0,15% за останню годину, +4,68% за 24 години та на -0,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CoinBuck (BUCK)

Ринкова капіталізація $ 951,01K$ 951,01K $ 951,01K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 951,01K$ 951,01K $ 951,01K Циркуляційне постачання 10,00B 10,00B 10,00B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CoinBuck — $ 951,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BUCK — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 951,01K.