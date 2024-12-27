Сьогоднішня ціна CoinBot (COINBT)

Поточна ціна CoinBot (COINBT) сьогодні становить 0.299506 USD з ринковою капіталізацією $ 299.51K USD. Ціна COINBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CoinBot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.24K USD

- зміна ціни CoinBot протягом дня — -1.21%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

Отримуйте оновлення цін COINBT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни COINBT.