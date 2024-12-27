Ціна CoinBot (COINBT)
Поточна ціна CoinBot (COINBT) сьогодні становить 0.299506 USD з ринковою капіталізацією $ 299.51K USD. Ціна COINBT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CoinBot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.24K USD
- зміна ціни CoinBot протягом дня — -1.21%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CoinBot до USD становила $ -0.0036894417222379.
За останні 30 днів зміна ціни CoinBot до USD становила $ -0.0759740996.
За останні 60 днів зміна ціни CoinBot до USD становила $ -0.1607108463.
За останні 90 днів зміна ціни CoinBot до USD становила $ -0.4771271353774525.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0036894417222379
|-1.21%
|30 днів
|$ -0.0759740996
|-25.36%
|60 днів
|$ -0.1607108463
|-53.65%
|90 днів
|$ -0.4771271353774525
|-61.43%
Останній аналіз цін CoinBot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.21%
-26.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Project is a Telegram trading bot that uses THORChain backend to unlock cross-chain swaps.
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