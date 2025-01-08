Ціна Coinbidex (CBE)
Поточна ціна Coinbidex (CBE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CBE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coinbidex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 341.98 USD
- зміна ціни Coinbidex протягом дня — -9.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coinbidex до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Coinbidex до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Coinbidex до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Coinbidex до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.36%
|30 днів
|$ 0
|-40.60%
|60 днів
|$ 0
|-1.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Coinbidex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-9.36%
-26.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Coinbidex is a blockchain-based exchange and crypto platform that predicts your future by investing in and developing your future. It is a pioneering digital trading platform redefining the landscape of cryptocurrency exchanges. Coinbidex technology makes accessibility meet innovation, offering a secure haven for traders and investors. With over 250 cryptocurrencies, stablecoins, 27 national currencies, and a diverse range of precious metals, Coinbidex provides a comprehensive selection for building robust digital asset portfolios. The platform Coinbidex boasts a revolutionary hybrid model, allowing users the flexibility to store their assets either on the exchange or in their preferred wallets while enjoying remarkably low trading fees
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