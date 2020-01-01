Токеноміка Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Дізнайтеся ключову інформацію про Coinbase Wrapped XRP (CBXRP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Coinbase Wrapped XRP ("cbXRP") is a token that is backed 1:1 by native Ripple (XRP) held by Coinbase, meaning that for all cbXRP in circulation, there is an equivalent amount of XRP held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbXRP, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbXRP and redeem a corresponding amount of the underlying XRP simply by depositing the cbXRP into their Coinbase accounts. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbXRP removes a key point of friction by allowing customers to use Ripple they already hold in new ways onchain. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their XRP as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbXRP are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem. Офіційний вебсайт: https://www.coinbase.com/campaigns/wrapped-assets Купити CBXRP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Coinbase Wrapped XRP (CBXRP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,33M $ 11,33M $ 11,33M Загальна пропозиція: $ 5,20M $ 5,20M $ 5,20M Циркуляційна пропозиція: $ 5,20M $ 5,20M $ 5,20M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,33M $ 11,33M $ 11,33M Історичний максимум: $ 2,38 $ 2,38 $ 2,38 Історичний мінімум: $ 1,91 $ 1,91 $ 1,91 Поточна ціна: $ 2,17 $ 2,17 $ 2,17 Дізнайтеся більше про ціну Coinbase Wrapped XRP (CBXRP)

Токеноміка Coinbase Wrapped XRP (CBXRP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CBXRP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CBXRP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CBXRP, досліджуйте ціну токена CBXRP в реальному часі!

Прогноз ціни CBXRP Хочете знати, куди рухається CBXRP? Наша сторінка прогнозу ціни CBXRP поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена CBXRP зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!