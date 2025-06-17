Сьогоднішня ціна Coinbase Wrapped XRP (CBXRP)

Поточна ціна Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) сьогодні становить 2,32 USD з ринковою капіталізацією $ 7,01M USD. Ціна CBXRP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coinbase Wrapped XRP:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Coinbase Wrapped XRP протягом дня — +6,09%

- циркуляційна пропозиція – 3,02M USD

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