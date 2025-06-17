Ціна Coinbase Wrapped XRP (CBXRP)
Поточна ціна Coinbase Wrapped XRP (CBXRP) сьогодні становить 2,32 USD з ринковою капіталізацією $ 7,01M USD. Ціна CBXRP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coinbase Wrapped XRP:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Coinbase Wrapped XRP протягом дня — +6,09%
- циркуляційна пропозиція – 3,02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coinbase Wrapped XRP до USD становила $ +0,133533.
За останні 30 днів зміна ціни Coinbase Wrapped XRP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Coinbase Wrapped XRP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Coinbase Wrapped XRP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,133533
|+6,09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Coinbase Wrapped XRP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,88%
+6,09%
+2,38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Coinbase Wrapped XRP ("cbXRP") is a token that is backed 1:1 by native Ripple (XRP) held by Coinbase, meaning that for all cbXRP in circulation, there is an equivalent amount of XRP held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbXRP, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbXRP and redeem a corresponding amount of the underlying XRP simply by depositing the cbXRP into their Coinbase accounts. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbXRP removes a key point of friction by allowing customers to use Ripple they already hold in new ways onchain. cbXRP is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their XRP as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbXRP are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.
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