Ціна Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)
Поточна ціна Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) сьогодні становить 3,711.95 USD з ринковою капіталізацією $ 592.03M USD. Ціна CBETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coinbase Wrapped Staked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.99M USD
- зміна ціни Coinbase Wrapped Staked ETH протягом дня — +1.57%
- циркуляційна пропозиція – 159.44K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coinbase Wrapped Staked ETH до USD становила $ +57.35.
За останні 30 днів зміна ціни Coinbase Wrapped Staked ETH до USD становила $ +5.2082370450.
За останні 60 днів зміна ціни Coinbase Wrapped Staked ETH до USD становила $ +1,349.0711080000.
За останні 90 днів зміна ціни Coinbase Wrapped Staked ETH до USD становила $ +829.331025087977.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +57.35
|+1.57%
|30 днів
|$ +5.2082370450
|+0.14%
|60 днів
|$ +1,349.0711080000
|+36.34%
|90 днів
|$ +829.331025087977
|+28.77%
Останній аналіз цін Coinbase Wrapped Staked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.07%
+1.57%
+4.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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