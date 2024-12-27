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Ціна Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)

USD

Графік ціни Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) в реальному часі

$3,711.95
$3,711.95$3,711.95
+1.50%(1D)

Сьогоднішня ціна Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)

Поточна ціна Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) сьогодні становить 3,711.95 USD з ринковою капіталізацією $ 592.03M USD. Ціна CBETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coinbase Wrapped Staked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.99M USD
- зміна ціни Coinbase Wrapped Staked ETH протягом дня — +1.57%
- циркуляційна пропозиція – 159.44K USD

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Цінові показники Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coinbase Wrapped Staked ETH до USD становила $ +57.35.
За останні 30 днів зміна ціни Coinbase Wrapped Staked ETH до USD становила $ +5.2082370450.
За останні 60 днів зміна ціни Coinbase Wrapped Staked ETH до USD становила $ +1,349.0711080000.
За останні 90 днів зміна ціни Coinbase Wrapped Staked ETH до USD становила $ +829.331025087977.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +57.35+1.57%
30 днів$ +5.2082370450+0.14%
60 днів$ +1,349.0711080000+36.34%
90 днів$ +829.331025087977+28.77%

Аналіз цін Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)

Останній аналіз цін Coinbase Wrapped Staked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 3,587.76
$ 3,587.76$ 3,587.76

$ 3,714.61
$ 3,714.61$ 3,714.61

$ 4,434.57
$ 4,434.57$ 4,434.57

+2.07%

+1.57%

+4.18%

Ринкова інформація Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 592.03M
$ 592.03M$ 592.03M

$ 13.99M
$ 13.99M$ 13.99M

159.44K
159.44K 159.44K

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Ресурс Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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