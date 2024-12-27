Сьогоднішня ціна Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH)

Поточна ціна Coinbase Wrapped Staked ETH (CBETH) сьогодні становить 3,711.95 USD з ринковою капіталізацією $ 592.03M USD. Ціна CBETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coinbase Wrapped Staked ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.99M USD

- зміна ціни Coinbase Wrapped Staked ETH протягом дня — +1.57%

- циркуляційна пропозиція – 159.44K USD

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