Ціна Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA)
Поточна ціна Coinbase Wrapped MEGA (CBMEGA) сьогодні становить $ 0,03423874, зі зміною 6,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CBMEGA до USD становить $ 0,03423874 за CBMEGA.
Coinbase Wrapped MEGA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 886 207, з циркуляційною пропозицією у 25,88M CBMEGA. Протягом останніх 24 годин CBMEGA торгувався між $ 0,03533308 (мінімум) та $ 0,03735091 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,172413, тоді як історичний мінімум — $ 0,0339441.
У короткостроковій динаміці CBMEGA змінився на -3,82% за останню годину та на -5,88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 273,68K.
Поточна ринкова капіталізація Coinbase Wrapped MEGA — $ 886,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 273,68K. Циркуляційна пропозиція CBMEGA — 25,88M, зі загальною пропозицією 25883157.30764397. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 886,21K.
-3,82%
-6,79%
-5,88%
-5,88%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coinbase Wrapped MEGA до USD становила $ -0,002494698035072143.
За останні 30 днів зміна ціни Coinbase Wrapped MEGA до USD становила $ -0,0089168977.
За останні 60 днів зміна ціни Coinbase Wrapped MEGA до USD становила $ -0,0096084826.
За останні 90 днів зміна ціни Coinbase Wrapped MEGA до USD становила $ -0,00000010199231592.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,002494698035072143
|-6,79%
|30 днів
|$ -0,0089168977
|-26,04%
|60 днів
|$ -0,0096084826
|-28,06%
|90 днів
|$ -0,00000010199231592
|-0,00%
У 2040 році ціна Coinbase Wrapped MEGA потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Яка зараз ринкова ціна Coinbase Wrapped MEGA?
Coinbase Wrapped MEGA оцінюється в ₴1.5093135340917170624000, зі зміною -6.79% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.
Скільки унікальних власників має CBMEGA?
На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення CBMEGA у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.
Наскільки активний Coinbase Wrapped MEGA у своєму родовому блокчейні?
Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.
Яка загальна обігова кількість CBMEGA?
Обігова кількість становить 25883157.30764397, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.
Який обсяг за останні 24 години для Coinbase Wrapped MEGA?
Coinbase Wrapped MEGA згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.
Як CBMEGA виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Wrapped-Tokens,Base Ecosystem?
У порівнянні з іншими активами у сегменті Wrapped-Tokens,Base Ecosystem, імпульс CBMEGA залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.
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