Яка зараз ринкова ціна Coinbase Wrapped MEGA?

Coinbase Wrapped MEGA оцінюється в ₴1.5093135340917170624000, зі зміною -6.79% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має CBMEGA?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення CBMEGA у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Coinbase Wrapped MEGA у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість CBMEGA?

Обігова кількість становить 25883157.30764397, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Coinbase Wrapped MEGA?

Coinbase Wrapped MEGA згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як CBMEGA виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Wrapped-Tokens,Base Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Wrapped-Tokens,Base Ecosystem, імпульс CBMEGA залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.