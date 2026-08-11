Яка зараз ціна Coinbase Wrapped LTC?

Coinbase Wrapped LTC (CBLTC) торгують за ₴1986.0385520961696000, що відображає зміну ціни на рівні -0.76% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Coinbase Wrapped LTC у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Decentralized Finance (DeFi),Wrapped-Tokens,Base Ecosystem,Base Native, CBLTC часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують CBLTC сьогодні?

За останні 24 години CBLTC зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Coinbase Wrapped LTC?

Сьогодні в обігу знаходиться 81415.67108149 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг CBLTC?

Наразі Coinbase Wrapped LTC займає ринковий рейтинг №-- з ринковою капіталізацією ₴161688484.82994215200000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Coinbase Wrapped LTC за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -0.76% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Coinbase Wrapped LTC порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),Wrapped-Tokens,Base Ecosystem,Base Native CBLTC демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.