Токеноміка Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Дізнайтеся ключову інформацію про Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem. Офіційний вебсайт: https://www.coinbase.com/campaigns/wrapped-assets Купити CBDOGE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,77M $ 2,77M $ 2,77M Загальна пропозиція: $ 17,34M $ 17,34M $ 17,34M Циркуляційна пропозиція: $ 17,34M $ 17,34M $ 17,34M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,77M $ 2,77M $ 2,77M Історичний максимум: $ 0,24386 $ 0,24386 $ 0,24386 Історичний мінімум: $ 0,142518 $ 0,142518 $ 0,142518 Поточна ціна: $ 0,16011 $ 0,16011 $ 0,16011 Дізнайтеся більше про ціну Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)

Токеноміка Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CBDOGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CBDOGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CBDOGE, досліджуйте ціну токена CBDOGE в реальному часі!

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