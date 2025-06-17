Сьогоднішня ціна Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)

Поточна ціна Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) сьогодні становить 0,177351 USD з ринковою капіталізацією $ 2,42M USD. Ціна CBDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coinbase Wrapped DOGE:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Coinbase Wrapped DOGE протягом дня — +0,91%

- циркуляційна пропозиція – 13,64M USD

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