Ціна Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE)
Поточна ціна Coinbase Wrapped DOGE (CBDOGE) сьогодні становить 0,177351 USD з ринковою капіталізацією $ 2,42M USD. Ціна CBDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coinbase Wrapped DOGE:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Coinbase Wrapped DOGE протягом дня — +0,91%
- циркуляційна пропозиція – 13,64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coinbase Wrapped DOGE до USD становила $ +0,00160271.
За останні 30 днів зміна ціни Coinbase Wrapped DOGE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Coinbase Wrapped DOGE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Coinbase Wrapped DOGE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00160271
|+0,91%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Coinbase Wrapped DOGE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,08%
+0,91%
-4,30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Coinbase Wrapped DOGE ("cbDOGE") is a token that is backed 1:1 by native Dogecoin (DOGE) held by Coinbase, meaning that for all cbDOGE in circulation, there is an equivalent amount of DOGE held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbDOGE, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbDOGE and redeem a corresponding amount of the underlying DOGE simply by depositing the cbDOGE into their Coinbase accounts. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbDOGE removes a key point of friction by allowing customers to use DOGE they already hold in new ways onchain. cbDOGE is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their DOGE as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbDOGE are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem.
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