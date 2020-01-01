Токеноміка Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Дізнайтеся ключову інформацію про Coinbase Wrapped BTC (CBBTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Coinbase Wrapped BTC ("cbBTC") is a token that is backed 1:1 by native Bitcoin (BTC) held by Coinbase, meaning that for all cbBTC in circulation, there is an equivalent amount of BTC held in a secure custody solution (including cold storage) provided by Coinbase. Wrapped assets, like cbBTC, are transferable tokens that are redeemable for the underlying asset. Coinbase customers can unwrap cbBTC and redeem a corresponding amount of the underlying BTC simply by depositing the cbBTC into their Coinbase accounts. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, giving customers the option to tap into DeFi and unlock financial utility. cbBTC removes a key point of friction by allowing customers to use Bitcoin they already hold in new ways onchain. cbBTC is built to be seamlessly compatible with DeFi applications, so users can now tap into novel DeFi use cases like providing their Bitcoin as liquidity to DeFi protocols, using it as collateral to borrow other crypto assets, or spending it as a payment method. Wrapped assets like cbBTC are a mature concept in the crypto world, helping to bring more liquid assets onchain and facilitate an expansive financial ecosystem. Офіційний вебсайт: https://www.coinbase.com/ Whitepaper: https://coinbase.bynder.com/m/1303c2f4d78fc966/original/cbBTC-White-Paper.pdf Купити CBBTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Coinbase Wrapped BTC (CBBTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,98B $ 4,98B $ 4,98B Загальна пропозиція: $ 46,98K $ 46,98K $ 46,98K Циркуляційна пропозиція: $ 46,98K $ 46,98K $ 46,98K FDV (повністю розведена вартість): $ 4,98B $ 4,98B $ 4,98B Історичний максимум: $ 112 129 $ 112 129 $ 112 129 Історичний мінімум: $ 57 439 $ 57 439 $ 57 439 Поточна ціна: $ 106 139 $ 106 139 $ 106 139 Дізнайтеся більше про ціну Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

Токеноміка Coinbase Wrapped BTC (CBBTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CBBTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CBBTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CBBTC, досліджуйте ціну токена CBBTC в реальному часі!

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