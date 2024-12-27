Сьогоднішня ціна Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

Поточна ціна Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) сьогодні становить 96,931 USD з ринковою капіталізацією $ 2.03B USD. Ціна CBBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coinbase Wrapped BTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 397.99M USD

- зміна ціни Coinbase Wrapped BTC протягом дня — +1.38%

- циркуляційна пропозиція – 21.02K USD

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