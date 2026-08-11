Сьогоднішня ціна Coinbase Wrapped ADA

Поточна ціна Coinbase Wrapped ADA (CBADA) сьогодні становить $ 0,189008, зі зміною 4,25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CBADA до USD становить $ 0,189008 за CBADA.

Coinbase Wrapped ADA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 264 340, з циркуляційною пропозицією у 54,31M CBADA. Протягом останніх 24 годин CBADA торгувався між $ 0,187339 (мінімум) та $ 0,198267 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,072, тоді як історичний мінімум — $ 0,138384.

У короткостроковій динаміці CBADA змінився на +0,68% за останню годину та на -3,16% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 267,55K.

Ринкова інформація щодо Coinbase Wrapped ADA (CBADA)

Ринкова капіталізація $ 10,26M$ 10,26M $ 10,26M Обсяг (за 24 год) $ 267,55K$ 267,55K $ 267,55K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,26M$ 10,26M $ 10,26M Циркуляційне постачання 54,31M 54,31M 54,31M Загальна пропозиція 54 306 419,432881 54 306 419,432881 54 306 419,432881

Поточна ринкова капіталізація Coinbase Wrapped ADA — $ 10,26M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 267,55K. Циркуляційна пропозиція CBADA — 54,31M, зі загальною пропозицією 54306419.432881. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,26M.