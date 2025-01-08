Сьогоднішня ціна Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN)

Поточна ціна Coinbase Tokenized Stock Defichain (DCOIN) сьогодні становить 8.22 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DCOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coinbase Tokenized Stock Defichain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.60 USD

- зміна ціни Coinbase Tokenized Stock Defichain протягом дня — -21.36%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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