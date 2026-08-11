Сьогоднішня ціна Coinbase Global Inc ST0x

Поточна ціна Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN) сьогодні становить $ 149,76, зі зміною 3,55% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WTCOIN до USD становить $ 149,76 за WTCOIN.

Coinbase Global Inc ST0x наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 31 810, з циркуляційною пропозицією у 212,40 WTCOIN. Протягом останніх 24 годин WTCOIN торгувався між $ 148,71 (мінімум) та $ 155,27 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 216,41, тоді як історичний мінімум — $ 139,9.

У короткостроковій динаміці WTCOIN змінився на +0,25% за останню годину та на +1,79% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,34K.

Ринкова інформація щодо Coinbase Global Inc ST0x (WTCOIN)

Ринкова капіталізація $ 31,81K$ 31,81K $ 31,81K Обсяг (за 24 год) $ 4,34K$ 4,34K $ 4,34K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 31,81K$ 31,81K $ 31,81K Циркуляційне постачання 212,40 212,40 212,40 Загальна пропозиція 212,4036818015844 212,4036818015844 212,4036818015844

Поточна ринкова капіталізація Coinbase Global Inc ST0x — $ 31,81K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,34K. Циркуляційна пропозиція WTCOIN — 212,40, зі загальною пропозицією 212.4036818015844. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31,81K.