Інформація щодо ціни CoinbarPay (CBPAY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00137281$ 0,00137281 $ 0,00137281 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,77% Зміна ціни (1 дн.) -0,33% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,90% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,90%

Актуальна ціна CoinbarPay (CBPAY) становить --. За останні 24 години CBPAY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CBPAY становить $ 0,00137281, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CBPAY змінився на +0,77% за останню годину, -0,33% за 24 години та на -0,90% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CoinbarPay (CBPAY)

Ринкова капіталізація $ 484,02K$ 484,02K $ 484,02K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,26M$ 5,26M $ 5,26M Циркуляційне постачання 3,68B 3,68B 3,68B Загальна пропозиція 40 000 000 000,0 40 000 000 000,0 40 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CoinbarPay — $ 484,02K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CBPAY — 3,68B, зі загальною пропозицією 40000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,26M.