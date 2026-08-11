Сьогоднішня ціна coinage

Поточна ціна coinage (COINAGE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,54% за останні 24 години. Поточний курс конвертації COINAGE до USD становить $ 0 за COINAGE.

coinage наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 108 493, з циркуляційною пропозицією у 1,00B COINAGE. Протягом останніх 24 годин COINAGE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01197817, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці COINAGE змінився на -- за останню годину та на -0,34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 259,93.

Ринкова інформація щодо coinage (COINAGE)

Ринкова капіталізація $ 108,49K$ 108,49K $ 108,49K Обсяг (за 24 год) $ 259,93$ 259,93 $ 259,93 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 108,49K$ 108,49K $ 108,49K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація coinage — $ 108,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 259,93. Циркуляційна пропозиція COINAGE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 108,49K.