Токеноміка Coin98 Dollar (CUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Coin98 Dollar (CUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Coin98 Dollar (CUSD) CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi. In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum). Офіційний вебсайт: https://coin98.com/dollar Купити CUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Coin98 Dollar (CUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Coin98 Dollar (CUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 30,46K $ 30,46K $ 30,46K Загальна пропозиція: $ 37,51K $ 37,51K $ 37,51K Циркуляційна пропозиція: $ 37,51K $ 37,51K $ 37,51K FDV (повністю розведена вартість): $ 30,46K $ 30,46K $ 30,46K Історичний максимум: $ 1,27 $ 1,27 $ 1,27 Історичний мінімум: $ 0,446195 $ 0,446195 $ 0,446195 Поточна ціна: $ 0,81187 $ 0,81187 $ 0,81187 Дізнайтеся більше про ціну Coin98 Dollar (CUSD)

Токеноміка Coin98 Dollar (CUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Coin98 Dollar (CUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CUSD, досліджуйте ціну токена CUSD в реальному часі!

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