Ціна Coin98 Dollar (CUSD)
Поточна ціна Coin98 Dollar (CUSD) сьогодні становить 1.14 USD з ринковою капіталізацією $ 51.76K USD. Ціна CUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coin98 Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.35 USD
- зміна ціни Coin98 Dollar протягом дня — -5.12%
- циркуляційна пропозиція – 45.52K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coin98 Dollar до USD становила $ -0.061471454850367.
За останні 30 днів зміна ціни Coin98 Dollar до USD становила $ -0.0385773720.
За останні 60 днів зміна ціни Coin98 Dollar до USD становила $ +0.2114929140.
За останні 90 днів зміна ціни Coin98 Dollar до USD становила $ +0.1766951492691137.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.061471454850367
|-5.12%
|30 днів
|$ -0.0385773720
|-3.38%
|60 днів
|$ +0.2114929140
|+18.55%
|90 днів
|$ +0.1766951492691137
|+18.34%
Останній аналіз цін Coin98 Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-5.12%
+3.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CUSD is a fully-backed stablecoin that aims to become a cross-chain unit of account that fulfills the demand for cross-chain liquidity in DeFi. In order to mint 1 CUSD, a total of $1 worth of the collateralized assets must be deposited into the CUSD Reserve smart contract. Specifically, in the initial phase, the collateral ratio to mint 1 CUSD will be $1 worth of fiat-backed stablecoins - BUSD (on BNB Chain) and USDC (on Solana and Ethereum).
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