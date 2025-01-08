Сьогоднішня ціна Coin98 Dollar (CUSD)

Поточна ціна Coin98 Dollar (CUSD) сьогодні становить 1.14 USD з ринковою капіталізацією $ 51.76K USD. Ціна CUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coin98 Dollar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.35 USD

- зміна ціни Coin98 Dollar протягом дня — -5.12%

- циркуляційна пропозиція – 45.52K USD

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