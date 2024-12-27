Сьогоднішня ціна Coin6900 (COIN)

Поточна ціна Coin6900 (COIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 540.79K USD. Ціна COIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coin6900:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.23K USD

- зміна ціни Coin6900 протягом дня — -18.62%

- циркуляційна пропозиція – 969.28M USD

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