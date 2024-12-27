Ціна Coin6900 (COIN)
Поточна ціна Coin6900 (COIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 540.79K USD. Ціна COIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coin6900:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.23K USD
- зміна ціни Coin6900 протягом дня — -18.62%
- циркуляційна пропозиція – 969.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coin6900 до USD становила $ -0.000127704391516608.
За останні 30 днів зміна ціни Coin6900 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Coin6900 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Coin6900 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000127704391516608
|-18.62%
|30 днів
|$ 0
|-24.50%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Coin6900: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.69%
-18.62%
-19.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Coin6900 - An onchain manifestation of Coinbase on the Base network. Attracting investors onchain and promoting investor awareness. First and foremost we are a meme token but aim to be more than this and asist new crypto enthusiasts onto the base chain and provide a safe place for investment. We aspire to develop the project so that the Coin6900 token has utility via being able to use it as a currency to buy merchandise and other things related to Coinbase itself.
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