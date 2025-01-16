Ціна Coin Trau (TRAU)
Поточна ціна Coin Trau (TRAU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRAU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coin Trau:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.07 USD
- зміна ціни Coin Trau протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coin Trau до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Coin Trau до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Coin Trau до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Coin Trau до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-19.03%
|60 днів
|$ 0
|-14.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Coin Trau: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-19.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Coin Trau (TRAU) is a meme coin created on Solana chain to honor Con Trâu, the water buffalo, which is the national animal and traditional symbol of Vietnam.
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