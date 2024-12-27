Сьогоднішня ціна Coin on Base (COIN)

Поточна ціна Coin on Base (COIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 302.12K USD. Ціна COIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coin on Base:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.68K USD

- зміна ціни Coin on Base протягом дня — +0.19%

- циркуляційна пропозиція – 97.50B USD

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