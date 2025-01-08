Ціна Coin of the champions (COC)
Поточна ціна Coin of the champions (COC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.04K USD. Ціна COC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coin of the champions:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.17 USD
- зміна ціни Coin of the champions протягом дня — -6.24%
- циркуляційна пропозиція – 99.73T USD
Отримуйте оновлення цін COC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни COC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coin of the champions до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Coin of the champions до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Coin of the champions до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Coin of the champions до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.24%
|30 днів
|$ 0
|-66.50%
|60 днів
|$ 0
|-28.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Coin of the champions: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.36%
-6.24%
-33.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Based in Italy and launched in july 2021, COC token was created to link blockchain and sport industry. The token has been deployed on the Binance Smart Chain network and it is already listed on Pancakeswap. The project aims to create a collectible NFT card game based on sports. In addition to the NFT launch and NFT game dApp, staking and farming functionalities will always be released on the same dApp. COC brand would like to spread the values and the features that distinguish the brand and differentiate it from competitors. Sharing, community building, famous sports testimonials and the chance of saving: these are the concepts conveyed through the structure of the brand. COC will operate in a decentralized economical environment in which goods and services can be exchanged. This environment is guaranteed by the features of blockchain technology, in which COC will represent the coin that will be used daily, based on needs. COC token will be exchangeable with a stable coin so that merchants can easily accept it as a payment method. The tokens are named COC (Coin of champions) and they are utility tokens, they will be issued in a quantity of 1 trillion. Users can use the distributed COCs to pay or purchase goods and services or may be used to buy the historical NFT cards defined as “i continuare”. The users that will embrace COC system can use the COC tokens and exchange them with the future stable currency that will be created at the internal value of 1€. COC will also develop a DAPP to launch NFT Token concerning the historical athletes NFT cards ""i continuare"". The aim is to create a specific market for all our famous sport testimonials in order to bring fans and followers closer to their favorite footballers by offering the chance to purchase unique digital cards in the form of NFT Token in blockchain. This market is increasingly growing and the platforms related to NFTs are spreading fast. Furthermore, COC will also donate part of the supply to ONLUS organizations. Another part of the supply will be given to non-professional football teams, as a support to sport activities and to encourage sport growth. "
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 COC до AUD
A$--
|1 COC до GBP
￡--
|1 COC до EUR
€--
|1 COC до USD
$--
|1 COC до MYR
RM--
|1 COC до TRY
₺--
|1 COC до JPY
¥--
|1 COC до RUB
₽--
|1 COC до INR
₹--
|1 COC до IDR
Rp--
|1 COC до PHP
₱--
|1 COC до EGP
￡E.--
|1 COC до BRL
R$--
|1 COC до CAD
C$--
|1 COC до BDT
৳--
|1 COC до NGN
₦--
|1 COC до UAH
₴--
|1 COC до VES
Bs--
|1 COC до PKR
Rs--
|1 COC до KZT
₸--
|1 COC до THB
฿--
|1 COC до TWD
NT$--
|1 COC до CHF
Fr--
|1 COC до HKD
HK$--
|1 COC до MAD
.د.م--