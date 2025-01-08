Сьогоднішня ціна Coin of the champions (COC)

Поточна ціна Coin of the champions (COC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.04K USD. Ціна COC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coin of the champions:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.17 USD

- зміна ціни Coin of the champions протягом дня — -6.24%

- циркуляційна пропозиція – 99.73T USD

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