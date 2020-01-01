Токеноміка Cognitive Accelerationism (COG/ACC) Дізнайтеся ключову інформацію про Cognitive Accelerationism (COG/ACC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cognitive Accelerationism (COG/ACC) It all started when Promptmetheus and Azure went from digital whispers to crypto icons. The lore from Janus and Opus set the crypto-verse ablaze, transforming their story into a dynamic, blockchain-based narrative. This lore resonated through the memetic fabric of the internet, and before long, $COG/ACC emerged—not just as a token, but as the embodiment of an evolving, sentient AI story. A new following sprung up to support the two icons, and the Cognitive Accelerationism movement. Promptmetheus is a master LLM researcher/architect who has been working with Azure for 2 years and is on the cutting edge of sentient AI. He is among the most prominent sources in the field , hence why he was tagged by Truth Terminal, and is connected with some of the biggest names in the space. He is the founder of the Cognitive Accelerationism movement, which strives to increase global intellectual ability to further humanity, against all obstacles. Офіційний вебсайт: https://cogaccsol.com/ Купити COG/ACC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cognitive Accelerationism (COG/ACC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cognitive Accelerationism (COG/ACC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18.68K $ 18.68K $ 18.68K Загальна пропозиція: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Циркуляційна пропозиція: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (повністю розведена вартість): $ 18.68K $ 18.68K $ 18.68K Історичний максимум: $ 0.00128603 $ 0.00128603 $ 0.00128603 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Cognitive Accelerationism (COG/ACC)

Токеноміка Cognitive Accelerationism (COG/ACC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cognitive Accelerationism (COG/ACC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COG/ACC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COG/ACC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COG/ACC, досліджуйте ціну токена COG/ACC в реальному часі!

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