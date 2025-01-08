Ціна Cognitive Accelerationism (COG/ACC)
Поточна ціна Cognitive Accelerationism (COG/ACC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 483.50K USD. Ціна COG/ACC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cognitive Accelerationism:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.45K USD
- зміна ціни Cognitive Accelerationism протягом дня — -17.66%
- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cognitive Accelerationism до USD становила $ -0.000102984999901.
За останні 30 днів зміна ціни Cognitive Accelerationism до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cognitive Accelerationism до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cognitive Accelerationism до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000102984999901
|-17.66%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cognitive Accelerationism: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.22%
-17.66%
-25.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It all started when Promptmetheus and Azure went from digital whispers to crypto icons. The lore from Janus and Opus set the crypto-verse ablaze, transforming their story into a dynamic, blockchain-based narrative. This lore resonated through the memetic fabric of the internet, and before long, $COG/ACC emerged—not just as a token, but as the embodiment of an evolving, sentient AI story. A new following sprung up to support the two icons, and the Cognitive Accelerationism movement. Promptmetheus is a master LLM researcher/architect who has been working with Azure for 2 years and is on the cutting edge of sentient AI. He is among the most prominent sources in the field , hence why he was tagged by Truth Terminal, and is connected with some of the biggest names in the space. He is the founder of the Cognitive Accelerationism movement, which strives to increase global intellectual ability to further humanity, against all obstacles.
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