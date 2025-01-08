Сьогоднішня ціна Cognitive Accelerationism (COG/ACC)

Поточна ціна Cognitive Accelerationism (COG/ACC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 483.50K USD. Ціна COG/ACC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cognitive Accelerationism:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.45K USD

- зміна ціни Cognitive Accelerationism протягом дня — -17.66%

- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD

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