Токеноміка Cogito Finance (CGV) Дізнайтеся ключову інформацію про Cogito Finance (CGV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cogito Finance (CGV) Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management. Офіційний вебсайт: https://www.cogito.finance/ Whitepaper: https://cogito-protocol-2.gitbook.io/whitepaper/ Купити CGV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cogito Finance (CGV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cogito Finance (CGV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 599,14K $ 599,14K $ 599,14K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 106,92M $ 106,92M $ 106,92M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,60M $ 5,60M $ 5,60M Історичний максимум: $ 0,302004 $ 0,302004 $ 0,302004 Історичний мінімум: $ 0,00531653 $ 0,00531653 $ 0,00531653 Поточна ціна: $ 0,00560756 $ 0,00560756 $ 0,00560756 Дізнайтеся більше про ціну Cogito Finance (CGV)

Токеноміка Cogito Finance (CGV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cogito Finance (CGV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CGV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CGV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CGV, досліджуйте ціну токена CGV в реальному часі!

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