Сьогоднішня ціна Cogito Finance (CGV)

Поточна ціна Cogito Finance (CGV) сьогодні становить 0.02490381 USD з ринковою капіталізацією $ 5.11M USD. Ціна CGV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cogito Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.55K USD

- зміна ціни Cogito Finance протягом дня — -4.26%

- циркуляційна пропозиція – 205.18M USD

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