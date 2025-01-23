Ціна Cogito Finance (CGV)
Поточна ціна Cogito Finance (CGV) сьогодні становить 0.02490381 USD з ринковою капіталізацією $ 5.11M USD. Ціна CGV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cogito Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.55K USD
- зміна ціни Cogito Finance протягом дня — -4.26%
- циркуляційна пропозиція – 205.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cogito Finance до USD становила $ -0.00111000444496496.
За останні 30 днів зміна ціни Cogito Finance до USD становила $ -0.0070356699.
За останні 60 днів зміна ціни Cogito Finance до USD становила $ -0.0021603756.
За останні 90 днів зміна ціни Cogito Finance до USD становила $ -0.00861476786123551.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00111000444496496
|-4.26%
|30 днів
|$ -0.0070356699
|-28.25%
|60 днів
|$ -0.0021603756
|-8.67%
|90 днів
|$ -0.00861476786123551
|-25.70%
Останній аналіз цін Cogito Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.48%
-4.26%
-11.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management.
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