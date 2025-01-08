Сьогоднішня ціна Cogent SOL (CGNTSOL)

Поточна ціна Cogent SOL (CGNTSOL) сьогодні становить 231.6 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CGNTSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cogent SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90.74 USD

- зміна ціни Cogent SOL протягом дня — -6.84%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін CGNTSOL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CGNTSOL.