Ціна Cogent SOL (CGNTSOL)
Поточна ціна Cogent SOL (CGNTSOL) сьогодні становить 231.6 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CGNTSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cogent SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90.74 USD
- зміна ціни Cogent SOL протягом дня — -6.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cogent SOL до USD становила $ -17.00757274256.
За останні 30 днів зміна ціни Cogent SOL до USD становила $ -28.5570906000.
За останні 60 днів зміна ціни Cogent SOL до USD становила $ +1.6110096000.
За останні 90 днів зміна ціни Cogent SOL до USD становила $ +74.20855359401648.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -17.00757274256
|-6.84%
|30 днів
|$ -28.5570906000
|-12.33%
|60 днів
|$ +1.6110096000
|+0.70%
|90 днів
|$ +74.20855359401648
|+47.15%
Останній аналіз цін Cogent SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-6.84%
+6.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
cgntSOL is a tokenized representation of a stake account delegated to the Cogent Crypto validator. It uses the audited spl stakepool program (https://spl.solana.com/stake-pool) to implement this representation. After each epoch, cgntSOL’s underlying stake accounts increase in value and subsequently the amount of SOL each cgntSOL represents increases. With tokenized stake accounts, e.g. cgntSOL, you can use almost any Solana program while holding onto an asset that is increasing value relative to SOL.
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