Сьогоднішня ціна Cogecoin (COGE)

Поточна ціна Cogecoin (COGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cogecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.34 USD

- зміна ціни Cogecoin протягом дня — -5.93%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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