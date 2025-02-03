Ціна Cogecoin (COGE)
Поточна ціна Cogecoin (COGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cogecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 61.34 USD
- зміна ціни Cogecoin протягом дня — -5.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cogecoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cogecoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cogecoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cogecoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.93%
|30 днів
|$ 0
|-19.46%
|60 днів
|$ 0
|-42.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cogecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.93%
-30.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cogecoin is an open source peer-to-peer cryptocurrency. The mission is to save underprivileged animals around the world. Cogecoin will be donated to animal welfare organizations.
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