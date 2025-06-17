Ціна Coge Coin (COGE)
Поточна ціна Coge Coin (COGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8,19K USD. Ціна COGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coge Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Coge Coin протягом дня — -15,19%
- циркуляційна пропозиція – 999,28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coge Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Coge Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Coge Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Coge Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15,19%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Coge Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+8,64%
-15,19%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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