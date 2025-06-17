Сьогоднішня ціна Coge Coin (COGE)

Поточна ціна Coge Coin (COGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8,19K USD. Ціна COGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coge Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Coge Coin протягом дня — -15,19%

- циркуляційна пропозиція – 999,28M USD

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