Ціна CoFiX (COFI)
Поточна ціна CoFiX (COFI) сьогодні становить 0.00363552 USD з ринковою капіталізацією $ 48.93K USD. Ціна COFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CoFiX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.38 USD
- зміна ціни CoFiX протягом дня — -3.15%
- циркуляційна пропозиція – 13.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CoFiX до USD становила $ -0.000118457457083852.
За останні 30 днів зміна ціни CoFiX до USD становила $ -0.0009742641.
За останні 60 днів зміна ціни CoFiX до USD становила $ -0.0005738486.
За останні 90 днів зміна ціни CoFiX до USD становила $ -0.000615113472412612.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000118457457083852
|-3.15%
|30 днів
|$ -0.0009742641
|-26.79%
|60 днів
|$ -0.0005738486
|-15.78%
|90 днів
|$ -0.000615113472412612
|-14.47%
Останній аналіз цін CoFiX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-3.15%
-8.75%
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