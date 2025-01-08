Сьогоднішня ціна CoFiX (COFI)

Поточна ціна CoFiX (COFI) сьогодні становить 0.00363552 USD з ринковою капіталізацією $ 48.93K USD. Ціна COFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CoFiX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.38 USD

- зміна ціни CoFiX протягом дня — -3.15%

- циркуляційна пропозиція – 13.46M USD

Отримуйте оновлення цін COFI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни COFI.