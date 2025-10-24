Актуальна ціна Cofinex сьогодні становить 0,204483 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CNX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CNX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Cofinex сьогодні становить 0,204483 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CNX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CNX на MEXC вже зараз.

Докладніше про CNX

Інформація про ціну CNX

Офіційний вебсайт CNX

Токеноміка CNX

Прогноз ціни CNX

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Cofinex

Ціна Cofinex (CNX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CNX до USD:

$0,204483
$0,204483$0,204483
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Cofinex (CNX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:41:14 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Cofinex (CNX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,20067
$ 0,20067$ 0,20067
Мін. за 24 год
$ 0,224147
$ 0,224147$ 0,224147
Макс. за 24 год

$ 0,20067
$ 0,20067$ 0,20067

$ 0,224147
$ 0,224147$ 0,224147

$ 0,500327
$ 0,500327$ 0,500327

$ 0,04504196
$ 0,04504196$ 0,04504196

+0,88%

+0,07%

+43,16%

+43,16%

Актуальна ціна Cofinex (CNX) становить $0,204483. За останні 24 години CNX торгувався між мінімумом у $ 0,20067 і максимумом у $ 0,224147, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CNX становить $ 0,500327, тоді як його історичний мінімум — $ 0,04504196.

Що стосується короткострокових результатів, то CNX змінився на +0,88% за останню годину, +0,07% за 24 години та на +43,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cofinex (CNX)

$ 13,29M
$ 13,29M$ 13,29M

--
----

$ 102,24M
$ 102,24M$ 102,24M

65,00M
65,00M 65,00M

500 000 000,0
500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Cofinex — $ 13,29M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CNX — 65,00M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 102,24M.

Історія ціни Cofinex (CNX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cofinex до USD становила $ +0,00014598.
За останні 30 днів зміна ціни Cofinex до USD становила $ +0,0004482062.
За останні 60 днів зміна ціни Cofinex до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cofinex до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00014598+0,07%
30 днів$ +0,0004482062+0,22%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Cofinex (CNX)

Cofinex (Minos Blockchain s.r.o ), a leading fintech company, is regulated by The CNB Czech Republic. With over 115,000+ users, Cofinex is claimed to be a trusted and secure crypto asset exchange application across the world. Headquartered in Singapore, with branch offices in the USA, UK, India, Czech Republic and Thailand, their operations are already running in South Korea, Thailand, Laos, Indonesia, Cambodia, Malaysia, the Philippines, and other APAC countries. Cofinex Exchange offers its users an easy and secure platform to buy and sell Bitcoin, Ripple, Ethereum, Tron, CNX, and over 670+ crypto assets.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Cofinex (CNX)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Cofinex (USD)

Скільки коштуватиме Cofinex (CNX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Cofinex (CNX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Cofinex.

Перегляньте прогноз ціни Cofinex вже зараз!

CNX до місцевих валют

Токеноміка Cofinex (CNX)

Розуміння токеноміки Cofinex (CNX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CNX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Cofinex (CNX)

Скільки сьогодні коштує Cofinex (CNX)?
Актуальна ціна CNX у USD становить 0,204483 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CNX до USD?
Поточна ціна CNX до USD — $ 0,204483. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Cofinex?
Ринкова капіталізація CNX — $ 13,29M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CNX?
Циркуляційна пропозиція CNX — 65,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CNX?
CNX досяг історичної максимальної ціни у 0,500327 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CNX?
Історична мінімальна ціна CNX становила 0,04504196 USD.
Який обсяг торгівлі CNX?
Актуальний обсяг торгівлі CNX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CNX цього року?
CNX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CNX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:41:14 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Cofinex (CNX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.