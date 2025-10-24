Інформація щодо ціни Cofinex (CNX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,20067 $ 0,20067 $ 0,20067 Мін. за 24 год $ 0,224147 $ 0,224147 $ 0,224147 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,20067$ 0,20067 $ 0,20067 Макс. за 24 год $ 0,224147$ 0,224147 $ 0,224147 Рекордний максимум $ 0,500327$ 0,500327 $ 0,500327 Найнижча ціна $ 0,04504196$ 0,04504196 $ 0,04504196 Зміна ціни (за 1 год) +0,88% Зміна ціни (1 дн.) +0,07% Зміна ціни (за 7 дн.) +43,16% Зміна ціни (за 7 дн.) +43,16%

Актуальна ціна Cofinex (CNX) становить $0,204483. За останні 24 години CNX торгувався між мінімумом у $ 0,20067 і максимумом у $ 0,224147, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CNX становить $ 0,500327, тоді як його історичний мінімум — $ 0,04504196.

Що стосується короткострокових результатів, то CNX змінився на +0,88% за останню годину, +0,07% за 24 години та на +43,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cofinex (CNX)

Ринкова капіталізація $ 13,29M$ 13,29M $ 13,29M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 102,24M$ 102,24M $ 102,24M Циркуляційне постачання 65,00M 65,00M 65,00M Загальна пропозиція 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Cofinex — $ 13,29M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CNX — 65,00M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 102,24M.