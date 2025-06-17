Ціна coffeecoin (COFFEECOIN)
Поточна ціна coffeecoin (COFFEECOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 124,84K USD. Ціна COFFEECOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності coffeecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни coffeecoin протягом дня — +16,75%
- циркуляційна пропозиція – 944,65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни coffeecoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни coffeecoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни coffeecoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни coffeecoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+16,75%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін coffeecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,23%
+16,75%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CoffeeCoin is a pioneering Web3 project that unites coffee enthusiasts and crypto innovators, creating a vibrant ecosystem where coffee and blockchain technology converge. By bridging on-chain and off-chain experiences, CoffeeCoin connects coffee lovers with exceptional brands, shops, and producers worldwide. The project empowers consumers and businesses through decentralized solutions, fostering a global community passionate about quality coffee and the transformative potential of cryptocurrency.
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