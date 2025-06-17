Сьогоднішня ціна coffeecoin (COFFEECOIN)

Поточна ціна coffeecoin (COFFEECOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 124,84K USD. Ціна COFFEECOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності coffeecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни coffeecoin протягом дня — +16,75%

- циркуляційна пропозиція – 944,65M USD

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