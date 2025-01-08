Ціна Coffee Club Token (COFFEE)
Поточна ціна Coffee Club Token (COFFEE) сьогодні становить 0.00135363 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна COFFEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coffee Club Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.15 USD
- зміна ціни Coffee Club Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coffee Club Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Coffee Club Token до USD становила $ -0.0001714591.
За останні 60 днів зміна ціни Coffee Club Token до USD становила $ +0.0001029125.
За останні 90 днів зміна ціни Coffee Club Token до USD становила $ +0.0004749296727775619.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001714591
|-12.66%
|60 днів
|$ +0.0001029125
|+7.60%
|90 днів
|$ +0.0004749296727775619
|+54.05%
Останній аналіз цін Coffee Club Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+6.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing Coffee Club, an innovative platform facilitating token trades for exclusive entry into private Telegram groups. How Coffee Club Works Coffee Club aims to operate in this sector by creating a Web3 social application that assigns social value and utility to creator tokens. In Coffee Club, anyone that joins the service will be assigned a unique cryptocurrency token which will have the utility by serving as a membership access pass to join a private Telegram group. Similar to a country club membership or a private members-only social club, these tokens give the creators’ friends a private place to communicate and collaborate with friends. In order to foster real and valuable communities, the creator inside Coffee Club gets unlimited invitations to send to their friends, so they can join their private groups for free without buying a pass. The owner of the club will earn 6% of all purchases of membership passes, and 4% of all sales. The platform will take 4% of all buys and sells. If a user refers another user to the platform, they will earn 1% of all buys and sells, and the platform fee will be reduced to 3%. The bonding curve follows the formula = x² / 10000.
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