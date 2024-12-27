Сьогоднішня ціна Coffee AI ($COFFEE)

Поточна ціна Coffee AI ($COFFEE) сьогодні становить 0.078948 USD з ринковою капіталізацією $ 7.89M USD. Ціна $COFFEE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coffee AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 47.35K USD

- зміна ціни Coffee AI протягом дня — +1.34%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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