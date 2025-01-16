Сьогоднішня ціна Codyfight (CTOK)

Поточна ціна Codyfight (CTOK) сьогодні становить 0.00354903 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CTOK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Codyfight:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.76K USD

- зміна ціни Codyfight протягом дня — +3.80%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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