Ціна Codyfight (CTOK)
Поточна ціна Codyfight (CTOK) сьогодні становить 0.00354903 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CTOK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Codyfight:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.76K USD
- зміна ціни Codyfight протягом дня — +3.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Codyfight до USD становила $ +0.00012988.
За останні 30 днів зміна ціни Codyfight до USD становила $ -0.0007771790.
За останні 60 днів зміна ціни Codyfight до USD становила $ -0.0011256071.
За останні 90 днів зміна ціни Codyfight до USD становила $ -0.001271748123431828.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00012988
|+3.80%
|30 днів
|$ -0.0007771790
|-21.89%
|60 днів
|$ -0.0011256071
|-31.71%
|90 днів
|$ -0.001271748123431828
|-26.38%
Останній аналіз цін Codyfight: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.23%
+3.80%
+0.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Codyfight is revolutionizing the concept of gaming by eliminating the need for grinding. The majority of games involve too much repetitive gameplay while in Codyfight players are incentivized to choose the AI side and automate playing for the best gaming experience. Non-coders can play on the website with keyboard controls. Community can code AI bots, create, sell and trade NFT skins, and compete against others.
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