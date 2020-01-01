Токеноміка Codex Multichain (CODEX) Дізнайтеся ключову інформацію про Codex Multichain (CODEX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Codex Multichain (CODEX) The CODEX project represents an innovative initiative in the field of blockchain and cryptocurrencies. It is conceived as a versatile and comprehensive solution, intended to provide a wide range of services for both users and developers in the landscape of cryptocurrencies. The main objective of CODEX is to create an ecosystem that facilitates navigation in the world of cryptocurrencies, offering tools that facilitate trading, investing, managing digital assets and promoting your projects. These features make CODEX an ambitious and multifunctional project in the world of cryptocurrencies, aimed at simplifying and enhancing user experience in the sector. Офіційний вебсайт: https://codextoken.com/ Купити CODEX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Codex Multichain (CODEX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Codex Multichain (CODEX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 133,16K $ 133,16K $ 133,16K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 133,16K $ 133,16K $ 133,16K Історичний максимум: $ 0,07168 $ 0,07168 $ 0,07168 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00133157 $ 0,00133157 $ 0,00133157 Дізнайтеся більше про ціну Codex Multichain (CODEX)

Токеноміка Codex Multichain (CODEX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Codex Multichain (CODEX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CODEX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CODEX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CODEX, досліджуйте ціну токена CODEX в реальному часі!

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