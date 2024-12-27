Сьогоднішня ціна Codex Multichain (CODEX)

Поточна ціна Codex Multichain (CODEX) сьогодні становить 0.00779174 USD з ринковою капіталізацією $ 779.17K USD. Ціна CODEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Codex Multichain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 394.19 USD

- зміна ціни Codex Multichain протягом дня — +1.22%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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