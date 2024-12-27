Ціна Codex Multichain (CODEX)
Поточна ціна Codex Multichain (CODEX) сьогодні становить 0.00779174 USD з ринковою капіталізацією $ 779.17K USD. Ціна CODEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Codex Multichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 394.19 USD
- зміна ціни Codex Multichain протягом дня — +1.22%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Codex Multichain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Codex Multichain до USD становила $ +0.0031661914.
За останні 60 днів зміна ціни Codex Multichain до USD становила $ +0.0044835822.
За останні 90 днів зміна ціни Codex Multichain до USD становила $ +0.001128573412716878.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.22%
|30 днів
|$ +0.0031661914
|+40.64%
|60 днів
|$ +0.0044835822
|+57.54%
|90 днів
|$ +0.001128573412716878
|+16.94%
Останній аналіз цін Codex Multichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.18%
+1.22%
+3.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The CODEX project represents an innovative initiative in the field of blockchain and cryptocurrencies. It is conceived as a versatile and comprehensive solution, intended to provide a wide range of services for both users and developers in the landscape of cryptocurrencies. The main objective of CODEX is to create an ecosystem that facilitates navigation in the world of cryptocurrencies, offering tools that facilitate trading, investing, managing digital assets and promoting your projects. These features make CODEX an ambitious and multifunctional project in the world of cryptocurrencies, aimed at simplifying and enhancing user experience in the sector.
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