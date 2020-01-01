Токеноміка CodeCraft AI (CRAFT) Дізнайтеся ключову інформацію про CodeCraft AI (CRAFT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CodeCraft AI (CRAFT) Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps. Офіційний вебсайт: https://codecraft.name/ Купити CRAFT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CodeCraft AI (CRAFT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CodeCraft AI (CRAFT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,98K $ 15,98K $ 15,98K Загальна пропозиція: $ 999,52M $ 999,52M $ 999,52M Циркуляційна пропозиція: $ 964,95M $ 964,95M $ 964,95M FDV (повністю розведена вартість): $ 16,55K $ 16,55K $ 16,55K Історичний максимум: $ 0,00299688 $ 0,00299688 $ 0,00299688 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну CodeCraft AI (CRAFT)

Токеноміка CodeCraft AI (CRAFT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CodeCraft AI (CRAFT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CRAFT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CRAFT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CRAFT, досліджуйте ціну токена CRAFT в реальному часі!

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