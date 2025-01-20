Сьогоднішня ціна CodeCraft AI (CRAFT)

Поточна ціна CodeCraft AI (CRAFT) сьогодні становить 0.00101044 USD з ринковою капіталізацією $ 1.01M USD. Ціна CRAFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CodeCraft AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 315.40K USD

- зміна ціни CodeCraft AI протягом дня — +38.17%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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