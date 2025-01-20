Ціна CodeCraft AI (CRAFT)
Поточна ціна CodeCraft AI (CRAFT) сьогодні становить 0.00101044 USD з ринковою капіталізацією $ 1.01M USD. Ціна CRAFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CodeCraft AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 315.40K USD
- зміна ціни CodeCraft AI протягом дня — +38.17%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CodeCraft AI до USD становила $ +0.00027914.
За останні 30 днів зміна ціни CodeCraft AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CodeCraft AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CodeCraft AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00027914
|+38.17%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CodeCraft AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
+38.17%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Multi Agentic AI coding Company. Turning text into code and uploading it to a Gitlab repository. We are developing it to be a focused and have options for both novice users with simpler understanding of coding, as well as for senior developers which will have more advanced options, control and capabilities (more similar to what in traditional coding would be VSCode). It is a working tool and is already used actively, from boosting productivity to building working apps.
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