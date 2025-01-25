Ціна CODAI (CODAI)
Поточна ціна CODAI (CODAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CODAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CODAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.37K USD
- зміна ціни CODAI протягом дня — -0.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CODAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CODAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CODAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CODAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.07%
|30 днів
|$ 0
|-85.17%
|60 днів
|$ 0
|-94.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CODAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.07%
-61.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? ABOUT CODAI is a groundbreaking decentralized crypto project that harnesses the power of Artificial Intelligence to transform the way developers write, optimize, and deploy smart contracts on the Binance Smart Chain (BSC). ombining cutting-edge AI technologies with the efficiency and security of the BSC network, CODAI revolutionizes the process of code generation, significantly reducing development time and enhancing the overall ecosystem's reliability. What makes your project unique? How CODAI Works: CODAI is powered by a sophisticated AI algorithm. This AI-driven approach enables CODAI to analyze complex code structures, identify patterns, and suggest optimized solutions tailored to the specific requirements of developers. Through an intuitive and user-friendly interface, developers can interact with CODAI, inputting their requirements and project specifications. The AI then quickly generates high-quality, secure, and gas-efficient smart contract code in a matter of seconds. This breakthrough significantly streamlines the development process, allowing developers to focus more on creating innovative projects and less on the nitty-gritty of coding. History of your project. The CODAI project is lister on MEXC Global Exchange What’s next for your project? Much more, the project has just begun. What can your token be used for? Our token serves as a utility within the CODAI ecosystem, enhancing its functionality. Additionally, users have the opportunity to earn it through participation in our P2E
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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