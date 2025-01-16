Сьогоднішня ціна CODA (CODA)

Поточна ціна CODA (CODA) сьогодні становить 0.085139 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CODA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CODA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.49K USD

- зміна ціни CODA протягом дня — +1.24%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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