Ціна CODA (CODA)
Поточна ціна CODA (CODA) сьогодні становить 0.085139 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CODA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CODA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.49K USD
- зміна ціни CODA протягом дня — +1.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CODA до USD становила $ +0.00104515.
За останні 30 днів зміна ціни CODA до USD становила $ -0.0445303448.
За останні 60 днів зміна ціни CODA до USD становила $ -0.0612499927.
За останні 90 днів зміна ціни CODA до USD становила $ -0.23209875961877326.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00104515
|+1.24%
|30 днів
|$ -0.0445303448
|-52.30%
|60 днів
|$ -0.0612499927
|-71.94%
|90 днів
|$ -0.23209875961877326
|-73.16%
Останній аналіз цін CODA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.11%
+1.24%
-9.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WEE:CODA is a global metaverse platform that connects "features for space" to reality and aims to create an environment where users can realize profits through legal economic activities in the metaverse. The created environment supports users to trade safely and actively by applying blockchain technology that has decentralized and enhanced security. Above: CODA is a metaverse platform that similarly reflects real-world economic systems, allowing users to gain economic autonomy. It does the same as real economic activity and allows you to exchange the value of assets on the platform into the real world. In addition, unlike conventional search engines, a search engine within the metaverse is built so that users can conveniently consume and utilize content within the above:coda. We look forward to introducing a new metaverse era by establishing a global metaverse platform that can realize each user's individual interests, needs, and inner needs.
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