Яка зараз ціна Cocoro?

Cocoro торгують за ₴0.055935701588580064000, що відображає зміну ціни на рівні -0.88% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як COCORO порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.88% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо COCORO перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Cocoro виглядає у порівнянні з токенами категорії Meme,Dog-Themed,Base Meme?

У сегменті Meme,Dog-Themed,Base Meme COCORO демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Cocoro?

Ринкова капіталізація ₴44608248.13495385312000 розташовує COCORO на #2841 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.0548089646253803584000 до ₴0.0565197886293623840000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують COCORO?

Cocoro згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку COCORO?

З 797493806.3647265 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.