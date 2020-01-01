Токеноміка Coconut Chicken ($CCC) Дізнайтеся ключову інформацію про Coconut Chicken ($CCC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Coconut Chicken ($CCC) Inspired by Justin Sun's tweet asking the Tron community to create a meme token called "Coconut Chicken- $CCC" Офіційний вебсайт: https://coconutchicken.com/ Whitepaper: https://www.coconutchicken.co/pdf/WhitepaperV1_CCC.pdf Купити $CCC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Coconut Chicken ($CCC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Coconut Chicken ($CCC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 443,69K $ 443,69K $ 443,69K Загальна пропозиція: $ 9,34B $ 9,34B $ 9,34B Циркуляційна пропозиція: $ 9,34B $ 9,34B $ 9,34B FDV (повністю розведена вартість): $ 443,69K $ 443,69K $ 443,69K Історичний максимум: $ 0,00153297 $ 0,00153297 $ 0,00153297 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Coconut Chicken ($CCC)

Токеноміка Coconut Chicken ($CCC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Coconut Chicken ($CCC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $CCC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $CCC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $CCC, досліджуйте ціну токена $CCC в реальному часі!

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