Сьогоднішня ціна Coconut Chicken ($CCC)

Поточна ціна Coconut Chicken ($CCC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.08M USD. Ціна $CCC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coconut Chicken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.77K USD

- зміна ціни Coconut Chicken протягом дня — +7.20%

- циркуляційна пропозиція – 9.34B USD

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