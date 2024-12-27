Ціна Coconut Chicken ($CCC)
Поточна ціна Coconut Chicken ($CCC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.08M USD. Ціна $CCC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coconut Chicken:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.77K USD
- зміна ціни Coconut Chicken протягом дня — +7.20%
- циркуляційна пропозиція – 9.34B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coconut Chicken до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Coconut Chicken до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Coconut Chicken до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Coconut Chicken до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7.20%
|30 днів
|$ 0
|-19.93%
|60 днів
|$ 0
|-35.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Coconut Chicken: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.88%
+7.20%
+12.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Inspired by Justin Sun's tweet asking the Tron community to create a meme token called "Coconut Chicken- $CCC"
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