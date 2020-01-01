Токеноміка COCO Community (COCO) Дізнайтеся ключову інформацію про COCO Community (COCO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація COCO Community (COCO) COCO Community Token uses a multifaceted approach to solve many problems including, lack of blockchain technology education, breaking the norm of “worthless memes as community tokens”, combining RWAs in $BTC Mining, Token reflection to holders, Token burns and other features to deliver and world class “community-centric project as a Real-Use-Fi. We operate a small scale $BTC Mining farm and profits are shared to holders of our COCO Gang NFTs, Passive Income from Buy/Sell Tax until the next BTC Halving for holders of our COCO Gang NFTs, Sharing of the profits from our e-Commerce Marketplace https://cocomart.io Education via or COCO Blockchain Essentials Course vritually and physically at Norssken House Kigali, Staking income, Membership and Governance plus a Sense of Community. Офіційний вебсайт: https://coredaococo.org Купити COCO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни COCO Community (COCO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена COCO Community (COCO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,27K $ 2,27K $ 2,27K Загальна пропозиція: $ 2,10M $ 2,10M $ 2,10M Циркуляційна пропозиція: $ 848,57K $ 848,57K $ 848,57K FDV (повністю розведена вартість): $ 5,61K $ 5,61K $ 5,61K Історичний максимум: $ 0,02247104 $ 0,02247104 $ 0,02247104 Історичний мінімум: $ 0,00239759 $ 0,00239759 $ 0,00239759 Поточна ціна: $ 0,0026756 $ 0,0026756 $ 0,0026756 Дізнайтеся більше про ціну COCO Community (COCO)

Токеноміка COCO Community (COCO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки COCO Community (COCO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COCO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COCO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COCO, досліджуйте ціну токена COCO в реальному часі!

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