Ціна COCO Community (COCO)
Поточна ціна COCO Community (COCO) сьогодні становить 0,00716382 USD з ринковою капіталізацією $ 6,08K USD. Ціна COCO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності COCO Community:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни COCO Community протягом дня — +5,87%
- циркуляційна пропозиція – 848,57K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни COCO Community до USD становила $ +0,00039737.
За останні 30 днів зміна ціни COCO Community до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни COCO Community до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни COCO Community до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00039737
|+5,87%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін COCO Community: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,30%
+5,87%
-13,63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
COCO Community Token uses a multifaceted approach to solve many problems including, lack of blockchain technology education, breaking the norm of “worthless memes as community tokens”, combining RWAs in $BTC Mining, Token reflection to holders, Token burns and other features to deliver and world class “community-centric project as a Real-Use-Fi. We operate a small scale $BTC Mining farm and profits are shared to holders of our COCO Gang NFTs, Passive Income from Buy/Sell Tax until the next BTC Halving for holders of our COCO Gang NFTs, Sharing of the profits from our e-Commerce Marketplace https://cocomart.io Education via or COCO Blockchain Essentials Course vritually and physically at Norssken House Kigali, Staking income, Membership and Governance plus a Sense of Community.
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