Токеноміка COCO COIN (COCO) Дізнайтеся ключову інформацію про COCO COIN (COCO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація COCO COIN (COCO) COCO Project Description: Purpose: COCO is a Social Finance (SocialFi) meme token designed to create a vibrant and engaging community around digital assets. Our aim is to blend social interaction with financial opportunities, offering a fun and rewarding experience for our users. Function: COCO operates as a meme token within the SocialFi space, leveraging community-driven initiatives and social engagement to drive its value and utility. The token facilitates social interactions, rewards active community participation, and supports various social-based events and activities. Utility: The COCO token has several key uses within the ecosystem: Community Engagement: COCO fosters a lively community by incentivizing interaction and participation through social activities. Rewards: Token holders can earn rewards through community engagement and participating in special events. Social Events: COCO supports various social-based events that enhance the user experience and drive token adoption. COCO aims to combine the excitement of meme culture with the benefits of social finance, creating a unique and interactive platform that rewards users for their involvement and enthusiasm. Офіційний вебсайт: https://cococoin.tech/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/16Z76g4aIZeIsmIHmHrPgUABps7o_oJTK/view Купити COCO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни COCO COIN (COCO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена COCO COIN (COCO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,07M $ 4,07M $ 4,07M Загальна пропозиція: $ 34,20B $ 34,20B $ 34,20B Циркуляційна пропозиція: $ 34,20B $ 34,20B $ 34,20B FDV (повністю розведена вартість): $ 4,07M $ 4,07M $ 4,07M Історичний максимум: $ 0,00268607 $ 0,00268607 $ 0,00268607 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00011887 $ 0,00011887 $ 0,00011887 Дізнайтеся більше про ціну COCO COIN (COCO)

Токеноміка COCO COIN (COCO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки COCO COIN (COCO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COCO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COCO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COCO, досліджуйте ціну токена COCO в реальному часі!

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