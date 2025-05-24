Сьогоднішня ціна COCO COIN (COCO)

Поточна ціна COCO COIN (COCO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17,30M USD. Ціна COCO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності COCO COIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни COCO COIN протягом дня — +12,23%

- циркуляційна пропозиція – 34,20B USD

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