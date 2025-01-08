Ціна Cockapoo (CPOO)
Поточна ціна Cockapoo (CPOO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.51K USD. Ціна CPOO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cockapoo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.11K USD
- зміна ціни Cockapoo протягом дня — -0.19%
- циркуляційна пропозиція – 13.07B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cockapoo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cockapoo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cockapoo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cockapoo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.19%
|30 днів
|$ 0
|-0.16%
|60 днів
|$ 0
|-0.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cockapoo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
-0.19%
+0.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cockapoo is a new type of crypto coin. Born from the mix of a cocker-spaniel and poodle, Cockapoo is here to prove that we are the best dog token in the crypto-verse. We are launching our mobile app Cpoo where users can request pooper scoopers to clean up dog poop. The Cpoo app will be powered solely by our crypto token $CPOO. Cockapoo is a deflationary token with static reflection that rewards holders so, the more poop that is scooped on the app, the more Cockapoo coins added to your wallet. Simply hold Cockapoo and 2% from each transaction is automatically redistributed to the Cockapoo holders.
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